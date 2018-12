wynagrodzenia Mateusz Madejski 4 godziny temu

Zamożny Polak jest jak biedny Europejczyk. Raport nie pozostawia złudzeń

W Polsce jest coraz więcej zamożnych osób, wynika z raportu KPMG. Za zamożną osobę uznano taką, która zarabia przynajmniej 7,1 tys. zł. brutto. Tylko to, co u nas oznacza dobrą pensję, na Zachodzie nie daje nawet wstępu do klasy średniej.

