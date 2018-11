Podliczyliśmy zarobki w różnych zawodach. Wszędzie zarabiamy kilka razy mniej niż Niemcy

Niemcy właśnie podnieśli godzinową stawkę minimalną do 9,19 euro brutto- będzie więc niemal trzy razy wyższa niż nad Wisłą. A jak wyglądają różnice w miesięcznych wynagrodzeniach? Porównaliśmy miesięczne stawki brutto w poszczególnych zawodach, wykorzystując internetowe narzędzia - polski serwis wynagrodzenia.pl oraz niemiecki gehalt.de. Oba serwisy prześwietlają pensje dziesiątek lub nawet setek pracowników - i wyliczają z tego medianę.

Zarobki w Niemczech są kilka razy wyższe

Co wynika z naszych porównań? Dramatyczna różnica jest we wszystkich stanowiskach - od kelnera aż po prezesa zarządu.

Według serwisu gehalt.de nauczyciel w Niemczech zarabia od 3,5 do 4,5 tys. euro miesięcznie brutto, za pracę 40 godzin w tygodniu. W Polsce te zarobki byłyby może i zbliżone, ale gdybyśmy nie patrzyli na walutę. Jak podaje bowiem serwis wynagrodzenia.pl, mediana zarobków w tym fachu nad Wisłą to niewiele ponad 3,2 tys. zł brutto. Tylko 25 proc. z polskich nauczycieli zarabia natomiast więcej niż 4 tys. zł.

W innych zawodach jest podobnie - architekt w Polsce zarabia jak na nasze warunki niemało, ponad 4600 zł na miesiąc. Jednak w Niemczech w tym zawodzie zarabia się średnio od 2,5 do 4 tys. euro. A 25 proc. najlepiej zarabiających architektów może liczyć na jeszcze więcej.

Dość często pojawia się u nas opinia, że im wyższe stanowisko, tym wynagrodzenia są bardziej podobne do tych zachodnich. Nasze wyliczenia tego jednak nie potwierdzają. Przepaść pomiędzy wynagrodzeniami prezesów zarządów również jest ogromna. Biorąc pod uwagę medianę, prezes zarządu zarabia u nas średnio 12,5 tys. zł, choć 25 proc. może liczyć na więcej niż 22,5 tys. Tymczasem za Odrą dostaje przeciętnie od 8,7 do 23,5 tys. euro.

Nieporównywalne zarobki? Tak, ale...

Niemiecki system podatkowy słynie jednak zarówno z zawiłości, jak i z wysokich obciążeń. Jak wypływają one na to, co pracownik dostaje do ręki? I to postanowiliśmy sprawdzić. Również w Polsce płacenie podatków potrafi być zawiłe, ale możemy założyć, że przeciętny lekarz, który wg wynagrodzenia.pl zarabia miesięcznie 3607 zł na umowę o pracę, na rękę dostanie 2579 zł.

Zrobiliśmy podobną symulację dla przeciętnego niemieckiego lekarza. Załóżmy, że plasuje się on w dolnej granicy średniej w tym fachu i że zarabia 6152 euro brutto. Ile dostanie na rękę? W Niemczech znaczenie ma jego sytuacja osobista - czy pozostaje w związku małżeńskim, czy jest jedynym żywicielem rodziny - i ile zarabia jego partner czy partnerka. Istotny jest również region, bo podatki są inne w poszczególnych landach. Na wysokość podatku wpływa nawet stosunek do religii, bo przynależność do kościoła oznacza dodatkową opłatę dla fiskusa.

Nasz lekarz jest niezamężny, nie ma dzieci, mieszka w Berlinie, nie należy do żadnego kościoła i urodził się w 1980 roku. Z całych swoich zarobków miesięcznie zostaje mu, według kalkulatora BBX.de, niecałe 3,5 tys. euro. Świetnie zarabiającemu prezesowi z Berlina z pensją 23 tys. euro (w podobnej sytuacji rodzinnej co nasz lekarz), fiskus zabierze natomiast co miesiąc aż 10 tysięcy euro.

