Gdzie zarabia się najwięcej? Liderem wcale nie jest Warszawa

Nie Warszawa, Wrocław, Poznań czy choćby Kraków mają najwyższą średnią pensję. Aby zarabiać najwięcej w Polsce trzeba się przeprowadzić do Jastrzębia-Zdroju. Przeciętne wynagrodzenie wynosi tam 6 tys. 132 zł brutto miesięcznie. Relatywnie najgorzej zarabiają mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Pensje są tam o prawie połowę niższe niż na Śląsku.

Dane obejmujące 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Położone w woj. śląskim Jastrzębie-Zdrój, z kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości 6 tys. 131,62 zł, kolejny raz znalazło się na czele miast na prawach powiatu, w których zarabia się najwięcej. Przeciętne zarobki w tym mieście stanowią 143 proc. średniej krajowej - 4 tys. 290,52 zł.

Powód? Prawdopodobnie to efekt umiejscowienia tam Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w okolicy jest największym pracodawcą. Według jej raportów giełdowych w zeszłym roku płaciła średnio 6,5 tys. zł. To i tak mniej niż w latach ubiegłych kiedy wynagrodzenia były wyższe niż 8 tys. zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że do średniej liczone są też odprawy emerytalne liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.

Z wyjątkiem Warszawy, w której statystyczne wynagrodzenia wyniosły 5 tys. 739,61 zł, plasując stolicę na drugiej pozycji, również kolejne miejsca w czołówce miast o najwyższych zarobkach zajęły samorządy z woj. śląskiego: Jaworzno (5 tys. 314,6 zł) i Katowice (5 tys. 274,86 zł). Jak wynika z zestawienia, stosunkowo dobrze zarabia się też w Płocku (5 tys. 238,34 zł), Gdańsku (5 tys. 118,59 zł) i Sopocie (5 tys. 104,38 zł).

W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Gliwice (4 tys. 832,33 zł), Dąbrowa Górnicza (4 tys. 802,04 zł) oraz Wrocław (4 tys. 800,54 zł). Przeciętne zarobki w stolicy Dolnego Śląska wyniosły 112 proc. średniej krajowej.

Jak liczy się w Polsce średnie wynagrodzenie?

Najniższe średnie wynagrodzenie wśród miast na prawach powiatu odnotowano w Piotrkowie Trybunalskim w woj. łódzkim. Przeciętna pensja w mieście to 3 tys. 229,18 zł, co stanowi 75,3 proc. średniej krajowej. Niewiele więcej wyniosły zarobki mieszkańców Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim (3 tys. 323,9 zł) oraz Świętochłowicach w woj. śląskim (3 tys. 353,91 zł).

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej? Miasto Średnia pensja Procent średniej krajowej Miasto Średnia pensja Procent średniej krajowej 1 Powiat m.Jastrzębie-Zdrój 6 131,62 142,9 34 Powiat m.Zielona Góra 3 919,96 91,4 2 Powiat m. st. Warszawa 5 739,61 133,8 35 Powiat m.Chorzów 3 904,00 91 3 Powiat m.Jaworzno 5 314,60 123,9 36 Powiat m.Rybnik 3 884,81 90,5 4 Powiat m.Katowice 5 274,86 122,9 37 Powiat m.Mysłowice 3 872,43 90,3 5 Powiat m.Płock 5 238,34 122,1 38 Powiat m.Radom 3 851,41 89,8 6 Powiat m.Gdańsk 5 118,59 119,3 39 Powiat m.Siemianowice Śląskie 3 844,70 89,6 7 Powiat m.Sopot 5 104,38 119 40 Powiat m.Koszalin 3 820,63 89 8 Powiat m.Gliwice 4 832,33 112,6 41 Powiat m.Elbląg 3 806,42 88,7 9 Powiat m.Dąbrowa Górnicza 4 802,04 111,9 42 Powiat m.Zamość 3 794,50 88,4 10 Powiat m.Wrocław 4 800,54 111,9 43 Powiat m.Tarnów 3 791,71 88,4 11 Powiat m.Gdynia 4 798,54 111,8 44 Powiat m.Konin 3 785,02 88,2 12 Powiat m.Poznań 4 770,94 111,2 45 Powiat m.Biała Podlaska 3 782,03 88,1 13 Powiat m.Kraków 4 635,26 108 46 Powiat m.Sosnowiec 3 770,76 87,9 14 Powiat m.Szczecin 4 539,15 105,8 47 Powiat m.Włocławek 3 770,16 87,9 15 Powiat m.Opole 4 378,37 102 48 Powiat m.Żory 3 747,77 87,4 16 Powiat m.Ostrołęka 4 349,17 101,4 49 Powiat m.Częstochowa 3 743,93 87,3 17 Powiat m.Rzeszów 4 319,48 100,7 50 Powiat m.Legnica 3 728,92 86,9 18 Powiat m.Świnoujście 4 306,81 100,4 51 Powiat m.Ruda Śląska 3 719,66 86,7 19 Powiat m.Olsztyn 4 254,72 99,2 52 Powiat m.Gorzów Wielkopolski 3 670,29 85,5 20 Powiat m.Bielsko-Biała 4 245,15 98,9 53 Powiat m.Kalisz 3 648,00 85 21 Powiat m.Piekary Śląskie 4 235,29 98,7 54 Powiat m.Przemyśl 3 628,24 84,6 22 Powiat m.Łódź 4 230,12 98,6 55 Powiat m.Słupsk 3 620,36 84,4 23 Powiat m.Wałbrzych od 2013 4 180,67 97,4 56 Powiat m.Chełm 3 537,53 82,4 24 Powiat m.Toruń 4 170,83 97,2 57 Powiat m.Suwałki 3 493,66 81,4 25 Powiat m.Lublin 4 169,46 97,2 58 Powiat m.Łomża 3 444,02 80,3 26 Powiat m.Tychy 4 141,97 96,5 59 Powiat m.Krosno 3 438,78 80,1 27 Powiat m.Zabrze 4 029,87 93,9 60 Powiat m.Skierniewice 3 437,05 80,1 28 Powiat m.Bytom 4 024,91 93,8 61 Powiat m.Nowy Sącz 3 416,14 79,6 29 Powiat m.Jelenia Góra 3 979,80 92,8 62 Powiat m.Leszno 3 406,02 79,4 30 Powiat m.Białystok 3 967,71 92,5 63 Powiat m.Tarnobrzeg 3 395,51 79,1 31 Powiat m.Siedlce 3 965,66 92,4 64 Powiat m.Świętochłowice 3 353,91 78,2 32 Powiat m.Bydgoszcz 3 950,95 92,1 65 Powiat m.Grudziądz 3 323,90 77,5 33 Powiat m.Kielce 3 920,24 91,4 66 Powiat m.Piotrków Trybunalski 3 229,18 75,3 Źródło: GUS

Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Kwoty nie obejmują podmiotów gospodarczych, w których pracuje do dziewięciu osób.