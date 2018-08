Motorniczy tramwaju zarabia nieźle. Jednak nie tak dobrze jak kolega z PKP

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER Najmniej w transporcie zarabiają kierowcy. No, chyba że jeżdżą na międzynarodowych trasach

Już w większości branż to pracownicy dyktują zasady, widać to zwłaszcza w transporcie. - Średnie zarobki maszynistów i kierowców to u nas 4,8 tys. zł brutto - mówi rzeczniczka wrocławskiego MPK. Sporo? Kto chce, może zarobić znacznie więcej. Jeszcze lepiej zarabiają maszyniści w PKP.

Chyba nie ma firmy, która nie boryka się z problemem braku rąk do pracy. Ale wrocławskie MPK mówi, że zbyt wielu wakatów nie ma. - Jednak staramy się zabiegać o pracownika. Oferujemy na przykład darmowe kursy na motorniczych. Taka osoba musi potem przepracować jakiś czas u nas. Jesteśmy obecni na targach pracy, czasem organizujemy dni otwarte zajezdni - mówi money.pl Agnieszka Korzeniowska, rzeczniczka MPK.

Jednak tym, co najbardziej przyciąga kandydatów na motorniczych i kierowców autobusów, są oczywiście pieniądze. A zarobić można sporo. Średnia dla osoby początkującej, ale po okresie próbnym, to we Wrocławiu ok. 4 tys. zł brutto. Zarobki jednak rosną wraz ze stażem pracy, można też zarobić ekstra za pracę w święta. Średnia dla wszystkich kierowców i motorniczych to w stolicy Dolnego Śląska niemal 5 tys. zł. Według serwisu Wynagrodzenia.pl, mediana w całym kraju na stanowisku motorniczego to ponad 4 tys. zł. 25 proc. zarabia jednak ponad 5,2 tys.

Zdaniem Korzeniowskiej, takie pieniądze potrafią przyciągnąć wiele osób. - Mamy sporo ludzi z wyższym wykształceniem. Są tacy, którzy pracowali w bankach i postanowili się przebranżowić - mówi.



Motorniczy tramwajów mogą więc sporo zarabiać, ale i tak zazdroszczą swoim kolegom i koleżankom z branży kolejowej. Mediana jeśli chodzi o maszynistę lokomotywy to w Polsce 5178 zł. 25 proc. osób na tym stanowisku zarabia jednak ponad 6,3 tys. zł.

A zarobki kierowców TIR-ów? Tu wiele zależy od tego, po jakich trasach poruszają się ciężarówki. Mediana dla wszystkich osób na tych stanowiskach to 2,7 tys. zł. Kierowcy obsługujący trasy międzynarodowe jednak nierzadko mogą zarobić 7 tys. zł brutto i więcej.

A czy w branży transportowej można liczyć na benefity? Szacuje się, że 23 proc. motorniczych dostaje karnety na zajęcia sportowe czy rekreacyjne. Benefity tego typu ma 21 proc. maszynistów lokomotyw, za to 36 proc. może liczyć na służbowy telefon komórkowy. Kolejarze PKP są też specjalnie traktowani przez swoją firmę. Jak przypomina nam rzeczniczka PKP Intercity, pracownicy firmy mogą liczyć na 99-procentową obniżkę na przejazdy pociągami drugiej klasy. - Wystarczy przedstawić legitymację służbową - mówi.

Zarobki w transporcie 2018. Jak zostać maszynistą?

Maszyniści w Polsce mogą więc sporo zarobić. Nie muszą też martwić się o brak etatów, bo rąk do pracy w PKP raczej brakuje. Szacuje się, że w tej chwili jest w kraju ponad 16 tysięcy maszynistów. W ciągu najbliższych kilku lat jednak ponad 4 tysiące ma osiągnąć wiek emerytalny. Według Urzędu Transportu Kolejowego, zaledwie 6 proc. maszynistów nie skończyła 30-stki, a najliczniejsza grupa w tym fachu to 50-latkowie.

A co trzeba zrobić, by prowadzić pociąg? Najpierw trzeba zdobyć licencję Urzędu Transportu Kolejowego. Później są badania - zarówno lekarskie, jak i psychologiczne i zdobycie świadectwa maszynisty. Kandydat musi się potem zatrudnić u przewoźnika i przejść półtoraroczne szkolenie. Potem są kolejne badania lekarskie i egzamin ze znajomości infrastruktury i taboru. Czy można rozpocząć tą całą ścieżkę z ulicy? Teoretycznie tak, choć do Polski w ostatnich latach wracają szkoły kolejowe. Z dyplomem takiej placówki znacznie łatwiej przejść całą procedurę.

Transport zdominowany przez mężczyzn. Ale kobiety też chcą prowadzić

Ze statystyk wynika, że transport w Polsce to ciągle domena mężczyzn. Z danych serwisu Wynagrodzenia.pl wynika, że 94 proc. maszynistów lokomotyw to właśnie panowie. Trochę więcej jest kobiet wśród motorniczych - około 12 procent. Niewykluczone jednak, że za kilka lat te dane się odwrócą. W Łodzi ostatnio na kurs przygotowujący do zawodu motorniczego zgłosiło się więcej pań niż panów.