Jest drugie zawiadomienie do prokuratury ws. KNF. Dotyczy doradcy prezydenta Dudy

Informację o drugim zawiadomieniu w sprawie propozycji korupcyjnej, jaką szef KNF Marek Chrzanowski (we wtorek podał się do dymisji) miał złożyć biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu podało radio Zet. Według zawiadomienia Zdzisław Sokal miał lobbować w Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny bank.