Zerowa akcyza na CNG oraz LNG. Tak zdecydował Sejm

Jazda na gaz będzie tańsza. Sejm uchwalił zerową akcyzę na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG), nowelizując ustawę w tej sprawie.

Brak daniny będzie obowiązywał, o ile surowiec zostanie wykorzystany do napędu silników spalinowych - podaje forsal.pl. Ma to być element walki ze smogiem. Rząd traktuje to jako zachętę dla miast, aby kupowały tabor napędzany LNG i CNG. Za nowelizacją głosowało 393 posłów. Przeciw było 11, a 20 wstrzymało się od głosu.

Przy okazji PO próbowała wnieść poprawkę, która obniżałaby akcyzę na paliwa tradycyjne. Jednak zmianie sprzeciwił się resort finansów. Zdaniem wiceszefa tego ministerstwa Pawła Cybulskiego manipulacje przy opłacie groziłyby niewypełnieniem kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, które wynika z unijnej dyrektywy energetycznej. Dodatkowo kosztowałoby to budżet 2,1 mld zł.

W życie weszła za to inna poprawka, zgłoszona przez Wiesława Janczyka z PiS. Postulował on, aby nowa stawka akcyzy obowiązywała dopiero od dnia, w którym pozytywną opinię o zmianie wyda Komisja Europejska (chodzi o przestrzeganie zasad pomocy publicznej).

Oprócz zachęty do przesiadania się na gaz, dzięki nowelizacji usunięto także wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do innych celów niż opałowe.

