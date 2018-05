Zerowa akcyza na CNG i LNG. Rząd przyjął nowelizację

Fot. LECH GAWUC/REPORTER/EAST NEWS Akcyza na LNG i CNG wyniesie zero procent.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i Prawa celnego. W efekcie akcyza na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczone do silników spalinowych, będzie wynosić zero procent.

"Zaproponowano uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie ich obsługi przez organy podatkowe. Preferencja podatkowa będzie stosowana w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu..

Według CIR, wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie na obszarach miejskich. Zerowa stawka akcyzy na gaz LNG i CNG powinna być bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju.

"Rozwiązanie to wpisuje się w program walki ze smogiem ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé. Ponadto, szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju" - czytamy także.

Zobacz też: Jeżdżenie na gaz jeszcze tańsze. Akcyza w dół

Projekt eliminuje wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Uregulowano też właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce, podano także.

"Ponadto zgodnie z projektem, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie - zostanie zastąpiony dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Elektroniczny obieg dokumentów zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami, a w dalszej kolejności ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców" - czytamy również.

Projekt przewiduje też wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych - strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich.

"Oznacza to, że straty (ubytki), które powstaną podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich, w przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego, nie będą opodatkowane akcyzą. Zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników - producentów piwa i wyrobów winiarskich, którzy rozliczanie norm ubytków tych grup wyrobów akcyzowych wskazywali jako czynności zajmujące dużo czasu i wymagające (w zależności od skali produkcji) zaangażowania dodatkowych pracowników, co zwiększało koszty prowadzonej przez nich działalności gospodarczej" - czytamy dalej.

Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Nowe rozwiązania powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl