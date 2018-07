Niechlubny rekord "Gazety Wyborczej". Najniższa sprzedaż w historii

Fot. Łukasz Solski/East News Spada sprzedaż prasy w Polsce

Końca spadków sprzedaży gazet nie widać. „Gazeta Wyborcza” zanotowała najniższy miesięczny wynik sprzedaży w historii. Reszta dzienników też wypada gorzej w porównaniu z zeszłym rokiem.

Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy pokazują, że polska prasa nie radzi sobie najlepiej. Choć w maju 2018 r. średnia sprzedaż ogółem „Faktu” wyniosła prawie 250 000 egz., to i tak dało to wynik o ponad 4 proc. niższy w porównaniu z zeszłym rokiem.

Drugie miejsce na podium należy do „Super Expressu”. Jednak sprzedaż ok. 114 tys. egz. oznacza spadek o prawie 13 proc. Brązowy medal należy się „Gazecie Wyborczej”, która uzyskała najniższy wynik w historii swojego tytułu – ok. 93 tys. sprzedanych egz., co daje spadek o prawie 17 proc.

Niedawno informowaliśmy, że Agora, czyli wydawca „Gazety Wyborczej”, porządkuje swoją strukturę i działalność prasową. Spółka m.in. pożegnała cztery tytuły.

Zobacz też: Praca wakacyjna. Kto zatrudnia w sezonie

Nie wszystkie gazety notują spadki. Największy wzrost średniej sprzedaży ogółem - prawie 3,5 proc. - odnotował „Parkiet Gazeta Giełdy”, czyli ogólnopolski dziennik specjalistyczny zajmujący się gospodarką, giełdą papierów wartościowych i rynkiem kapitałowym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl