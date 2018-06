Agora kończy wydawanie czterech czasopism. Będą zwolnienia

Fot. ADAM TUCHLINSKI/REPORTER Agora rezygnuje z czterech pism

W październiku Agora skończy wydawanie miesięcznika wnętrzarskiego „Cztery Kąty”, magazynu budowlanego „Ładny Dom”, kwartalnika o pracach ogrodowych „Niezbędnik Ogrodnika” i miesięcznika o wychowywaniu dzieci „Dziecko”.

Agora porządkuje swoją strukturę i działalność prasową. Żegna się z czterema magazynami, a „Logo”, „Avanti”, „Kuchnia” i „Opiekun” przenosi do pionu „Gazety Wyborczej”. To oznacza, że zespoły tych pism również dołączyły do „GW”. Stanowisko wydawcy wspomnianych tytułów objęła Joanna Mosiej-Sitek, dyrektor wydawnicza grupy „Wysokie Obcasy”. Taką informację podał portal wirtualnemedia.pl.

- Skupienie działalności prasowej Agory pod skrzydłami „Gazety Wyborczej" to dalszy krok w porządkowaniu prasowego portfolio Agory. Pierwsze zmiany w tym obszarze nastąpiły jesienią ub.r., gdy spółka ogłosiła strategię wydawniczą czasopism skoncentrowaną na najmocniejszych markach - tłumaczy Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze dla portalu wirtualnemedia.pl.

Nastąpi również redukcja zatrudnienia w Agorze w związku ze zmianami. - Większości osób z tytułów, które zawieszamy, zaproponujemy nowe stanowiska w Grupie Agora. W zależności od tego, czy przyjmą te oferty, rozstaniemy się z kilkoma-kilkunastoma osobami - zapowiada Nina Graboś.

Jak wyglądała sprzedaż zamykanych w październiku pism? Dane ZDKP pokazują, że w pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaż ogółem „Czterech Kątów” wyniosła ok. 29 tys. egz. Średnia sprzedaż dwóch wydań „Ładnego Domu” to 9000 egz., a średnia sprzedaż „Dziecka” to blisko 11,5 tys. egz. „Niezbędnika Ogrodnika” nie zgłoszono do ZDKP.

