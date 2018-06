Kurczące sie przychody, 30 milionów na minusie. Ruch świętuje stulecie istnienia i szoruje po dnie

Fot. Włodzimierz Wasyluk Ruch jest na minusie od lat i nie wie, jak walczyć ze spadkiem sprzedaży gazet

Brak właściciela, spadające przychody, nieopłacane kredyty - tak w skrócie wygląda Ruch po stu latach od założenia. Sieć kiosków radzi sobie tak jak sprzedaż prasy w naszym kraju. Czyli sprawdza, gdzie jest dno. Z firmą nigdy nie było tak źle.



W 2017 roku Ruch miał 30-milionową stratę - tak wynika z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W poprzednich latach nie było lepiej. Wielomilionowe straty kultowa polska spółka notuje od kilku lat. Ostatni zysk? W 2011 roku. Wówczas firma zarobiła nieco ponad 200 tys. zł.

Pogłębiająca się strata nie powinna nikogo dziwić. Ruch co roku sprzedaje coraz mniej. Choć firmy handlowe notują coraz większy obrót, to w kioskach handel się kurczy. Dekadę temu Ruch sprzedawał towary za 4 mld złotych rocznie. W ostatnim roku był to już tylko 1 mld zł.



Problemy Ruchu można zrozumieć - w końcu sprzedaż gazet maleje od lat. Na dodatek marże za sprzedaż prasy czy biletów są bardzo niskie. Ruch próbował więc innych biznesów. Ich los bywał jednak różny.

Na przykład kolporter zainwestował w sieć kawiarni, by sprzedać ją w 2012 roku firmie Philipiak Polska. Firma eksperymentowała też ze sprzedażą gazet w sieci. Przełomem miała być natomiast usługa "Paczka w Ruchu". Spółka chciała wykorzystać swoje 2 tys. punktów, by dzięki nim wysyłać i odbierać paczki. To miała być alternatywa dla coraz popularniejszych paczkomatów, ale i dla usług kurierskich.

Według raportu o branży e-commerce firmy Gemius, obecnie jednak tylko 1 proc. kupujących przez internet wybiera usługę Ruchu. - Pomysł był dobry, ale placówki Ruchu okazały się za małe do przyjmowania i nadawania paczek. Jakiś tam sukces osiągnęli tym projektem, ale raczej połowiczny - mówi nam anonimowo przedstawiciel branży kurierskiej.

W 2018 roku Ruch świętuje swoje okrągłe, setne urodziny. A branża zastanawia się, czy to nie będzie ostatnia impreza w tej firmie.

Jak pisaliśmy już w money.pl, sieć ma problemy z kioskarzami. Ci twierdzą, że firma spóźnia się z płatnościami. Na dodatek od części franczyzobiorców ma też żądać pieniędzy za rzekome faktury. W tej sprawie napisało do nas już kilku kioskarzy. Po naszych publikacjach Ruch w swojej sieci wewnętrznej intranet zaczął grozić ajentom.

Firma nie chciała z nami rozmawiać. Zamiast tego zarzuciła nam pisanie nieprawdy.

Spadające przychody i lata bez zysku to nie jedyne problemy. Większym może być to, do kogo Ruch de facto należy.

Fundusz, który nie istnieje

- W 2010 r. rozpoczął się kolejny etap zmian. Fundusz Lurena Investments B.V., zarządzany przez amerykańską grupę finansową Eton Park, odkupił Ruch i wycofał firmę z giełdy - tak Ruch opisuje na stronie swoją strukturę właścicielską. Problem w tym, że fundusz już nie istnieje. Serwis Bloomberg już w 2017 opisywał, że firma po dekadzie postanowiła zakończyć działalność.

A Lurena Investments B.V? Też niełatwo coś znaleźć na temat tej firmy. Fundusz miał być holenderski, ale i w polskim KRS funkcjonuje spółka Lurena Investments. Z dopiskiem "w likwidacji".

Do kogo więc należy tak naprawdę Ruch? Media informowały, że firmę w 2017 roku chciał przejąć jej prezes, Igor Chalupec, przez kontrolowaną przez siebie spółkę z Cypru. UOKiK potwierdza money.pl, że zgoda na przejęcie jest. Czy została zrealizowana? Tego firma już nie wyjaśnia.

