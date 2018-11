Złota piątka z Bielska-Białej. Każdy ma swój biznes, a chodzili do jednego liceum

- W drugiej klasie liceum zacząłem swój pierwszy biznes. Polegał na tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania księgowego. Rok później wciągnąłem do niego kilku kolegów. Tak wyglądał mój początek – mówi Paweł Strykowski.

- Pawła poznałem na jednym z obozów żeglarskich. Dzięki niemu zrozumiałem, że internet to nie tylko ciekawa technologia, ale też ogromny potencjał komercyjny – wspomina Łukasz Kostka. Jak wyjaśnia, od tego czasu informatyka była jego ulubionym przedmiotem.

- Zafascynowała mnie możliwość stworzenia "czegoś z niczego". Udało mi się wykorzystać tę wiedzę do stworzenia nowej strony internetowej liceum i kilku innych systemów. Nad większymi, komercyjnymi projektami zacząłem pracować już w trakcie studiów w Krakowie.

Wiele lat później Łukasz założył Estimote, firmę dostarczającą systemy do mikrolokalizacji. Obaj rozmówcy przyznają, że choć działają globalnie, to ich naturalnym środowiskiem pozostaje Bielsko-Biała.

- Zaryzykuję stwierdzenie, że wrzucenie do jednego miejsca osób o podobnych "zboczeniach naukowych" przynosi to dobre efekty – tłumaczył Strykowski.

Zgadza się z tym Kamil Bargiel, założyciel SentiOne i były uczeń V-go Liceum. Jak przyznaje, to była szkoła inna niż pozostałe. Małe, 20-osobowe klasy, podobne profile, wspólne pasje.

- Nasza "piątka" sama była startupem - tłumaczy Bargiel. I dodaje: - Mamy to szczęście w nieszczęściu, że Bielsko-Biała jest względnie małym miastem, w którym nie ma zbyt wielu międzynarodowych korporacji. Wiele osób wyjeżdża do większych ośrodków, takich jak Kraków czy Wrocław. Ci, którzy zostają, muszą się nauczyć, jak stworzyć coś, co będzie miało ogólnopolski albo nawet światowy zasięg – wyjaśnił Bargiel.