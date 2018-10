Prosty PIT. Ministerstwo finansów zapowiada duże zmiany

- Zależy nam na tym, by się zmierzyć z problemem separacji podatków. Chodzi o uproszczenie PIT-u. W tej chwili w ustawie PIT-owskiej mamy regulacje dotyczące zarówno pracowników jak i pracodawców - przypomina Żukowski. - A chcielibyśmy odseparować prosty PIT od podatku od działalności gospodarczej, który dotyczyłby wszystkich przedsiębiorców: od fryzjera po największe banki w Polsce. Chcielibyśmy także stworzyć kategorię podatku od zysków pasywnych, czyli de facto podatek od kapitału, który już w tej chwili jest, ale chcemy go w projekcje odseparować. Mam nadzieję, że w połowie przyszłego roku te trzy ustawy pokażemy. Jest to jednak ogrom pracy, dlatego nie mam pewności, czy to się uda.