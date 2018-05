Znamy szczegóły Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018

Premiera wynalazku, 25 debat i 1000 uczestników zapowiadają organizatorzy Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, organizatorzy zaprezentowali szczegóły trzeciej edycji Forum. (18-20 października 2018, Uniejów)



MFIR 3.0 to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju, w tak dużym stopniu poświęcone o funduszom unijnym, wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

„Spodziewamy się 1000 branżowych liderów - innowatorów i inwestorów, którzy zacieśniają współpracę, a także nawiązują nowe kontakty we współpracy na linii nauka-biznes-samorząd." - mówi Damian Baran, dyrektor Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju.

W czasie MFIR 3.0 odbędzie się między innymi międzynarodowa debata poświęcona przyszłości Polsce w UE, unijnemu budżetowi i rozwojowi gospodarczemu naszego kraju opartemu o innowacyjne technologie w odniesieniu do innych Państw, które poszerzyły Unię Europejską w XXI wieku. MFIR 3.0 to 25 konferencji,150 prelegentów i 1000 uczestników.



Jednym z wydarzeń towarzyszących Forum będą Discovery Days - Odkrywamy Polskie Wynalazki (https://youtu.be/qJzMCs_jTfc). 19 i 20 października polscy innowatorzy zaprezentują przed potencjalnymi inwestorami 100 rozwiązań technologicznych. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez Centrum Inteligentnego Rozwoju - dedykowane wizerunkowe kampanie medialne o wartości od 50 do 150 000 tysięcy złotych. http://irforum.pl/discovery-days/



Podczas Discovery Days będzie miała polska premiera zrekonstruowanego wynalazku Prof. Ignacego Mościckiego, ówczesnego Prezydenta RP. Jest nim jedna z pierwszych na świecie maszyn do oczyszczania powietrza wewnątrz budynku oraz pierwsza na świecie z funkcją oczyszczania powietrza ze smogu. Inspiracją do stworzonej w 1932 roku maszyny, była choroba oddechowa Marszałka Piłsudskiego.

Historycy ustalili, że były „zbudowane” dwa egzemplarze – jeden w Zamku Królewskim (siedzibie Prezydenta RP) i drugi w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych (miejsce urzędowania Piłsudskiego, dzisiejszy gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).



Urząd Patentowy zainicjował próbę odtworzenia wynalazku w nowoczesnej formie. Zadania odtworzenia wynalazku podjęło się Centrum Inteligentnego Rozwoju (Organizator MFIR 3.0), partnerem technologicznym jest Zakład Budowy Maszyn OSSA z Tychów. Właśnie ruszają prace związane z rekonstrukcją. Efekt końcowy będzie można po raz pierwszy oglądać w Polsce w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju - podczas Discovery Days - Odkrywamy Polskie Wynalazki. Wcześniej urządzenie zostanie zaprezentowane w ramach wystawy polskich wynalazków i wzornictwa przemysłowego w siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WiPO) podczas Sesji Zgromadzeń Związków WiPO, która odbędzie się w Genewie od 24 września do 2 października.



W ramach Forum i Discovery Days odbędzie się też sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP - "Patent na innowacyjną Polskę". To sesja dedykowana przedsiębiorcom, omawiająca możliwości ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Sesja jest włączona w oficjalne obchody 100-lecia Urzędu Patentowego pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Podczas trwania forum zostaną wręczone Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Laureatem w kategorii Człowiek Roku 2017 został Mateusz Morawiecki, ówczesny Minister Rozwoju i Finansów. Wyłącznym organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Strona nagrody: pnir.pl

Głównym organizatorem całego wydarzenia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju - ircentrum.pl - organizacja zajmująca się kompleksowym wsparciem i profesjonalną promocją przedstawicieli samorządu, biznesu, nauki, szczególnie w zakresie projektów unijnych. Współorganizatorem jest Miasto i Gmina Uniejów.