Zobacz jak Twoi pracownicy marnują czas. ​ ​ Zautomatyzuj komunikację B2C i B2B.

SMS wygrywa, liczby nie kłamią

Marketing mobilny, czyli wysyłka SMS, jest odpowiedzią na stawiane wymagania komunikacyjne w sferze B2C i B2B, gdzie masowy przekaz należy spersonalizować i uzyskać efekt osobistego przekazu. Osobista forma SMS ma związek z przeprowadzonymi badaniami przez CBOS (2017). Ponad 92% Polaków ma telefon komórkowy, a liczne badania wskazują na bardzo wysoką częstotliwość używania tych urządzeń oraz wagi, jaką przywiązuje się do korzystania z nich jako "osobistego komputera” i wszystkiego, co potrzebne do codziennego życia. SMS jako narzędzie pozostaje niezmienne od 25 lat (pomijając drobne dodatki np. emotikony), ponieważ jest proste, sprawdzone i działa bez zarzutu na wszystkich telefonach (również na tych bez dostępu do internetu), bez potrzeby instalacji dodatkowych aplikacji a dodatkowo jest relatywnie tanim rozwiązaniem. Jednak przede wszystkim należy zauważyć, że powiadomienia SMS są traktowane bardziej osobiście, niż te kierowane masowo do wszystkich. Dlatego właśnie marketing SMS się rozwija, a wysoki Open

Rate (ponad 90% w ciągu 1,5 minuty od dostarczenia), skłania do rozważań na temat zaimplementowania tego kanału komunikacji w biznesie.