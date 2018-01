Emerytura tylko dla pracujących odpowiednio długo? Prezes ZUS znów wspomina o dodatkowym warunku

Fot. KRYSTIAN DOBUSZYNSKI/REPORTER/EAST NEWS Emerytury tylko dla tych, którzy popracują odpowiednio długo? To pomysł, który rozważa prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Być może warto się zastanowić nad pomysłem, żeby emeryturę dostawały tylko te osoby, które przepracują odpowiednio długi okres - wspomina prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

To jedna z konkluzji zawartych w przeglądzie emerytalnym, który był opublikowany już rok temu. Jednak teraz prezes ZUS znów wraca do tego pomysłu. Przypomniała o nim przy okazji wywiadu dla "Faktu".

- Obecnie najniższa emerytura, jaką wypłaca ZUS, to 4 grosze miesięcznie, największa - 20 tys. zł. Taka różnica sugeruje, że należałoby poważnie zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowego warunku nabycia prawa do emerytury. Mogłoby to być 5 lub 15 lat okresów składkowych lub nieskładkowych albo zgromadzenie kwoty składek pozwalającej na przyznanie co najmniej minimalnej emerytury, albo jakiejś jej części - mówiła w rozmowie z dziennikiem Gertruda Uścińska.

Zobacz też: Nowy sposób opłacania ZUS. O tym powinni pamiętać przedsiębiorcy

Jak wyjaśniła, kto przepracowałby mniej, odłożone przez siebie środki mógłby mieć wypłacane w ratach, ale nie dożywotnio, tylko w skończonej liczbie lat - do momentu, aż odłożone przez niego w ZUS pieniądze się skończą.

- Chodzi o to, aby z jednej strony zapewnić adekwatność emerytury, a z drugiej zachować zasadę zdefiniowanej składki, która oddaje każdemu taką emeryturę, na jaką sobie odłożył - dodała Uścińska.