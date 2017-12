200 tys. przedsiębiorców w Polsce ma problem. Wszystko przez nieodebrany list z ZUS

Fot. Agencja Gazeta Oto skutki nie odebrania listu z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał do przedsiębiorców 3,3 mln listów z informacją o nowych numerach kont, na które powinni przekierować wszystkie wpłaty do ZUS po 1 stycznia 2018 r. Wiele nie zostało w ogóle odebranych.

Informacje o zmianie konta ZUS kierował do zarówno do aktywnych przedsiębiorców i tych nieprowadzących już działalności gospodarczej, ale wciąż spłacających długi składkowe – informuje "Rzeczpospolita".

Aż 700 tys. listów zostało nie odebranych – alarmuje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Z tego 200 tys. kierowanych było do właścicieli firm aktywnie działających.

To może oznaczać poważny kłopot dla tych przedsiębiorców. W kopertach są nowe, indywidualne numery rachunków do wpłat dla przedsiębiorców - końcówka rachunku to numer NIP firmy.

Dlaczego list jest tak ważny dla właścicieli firm? ZUS uprościł dotychczasowe kilka rachunków do wpłat. Od stycznia 2018 roku Zakład sam rozdzieli kwotę na poszczególne składniki. Bez nowego numeru konta przedsiębiorca nie będzie mógł opłacić składek.Wysyłanie jej na stary adres spowoduje, że będą odrzucane przez system.

Ważny list od ZUS dla firm:

ZUS ponownie nadał korespondencję, ale nie ma pewności czy trafi ona do przedsiębiorców – zaznacza ”Rz”. Nie odbierają oni bowiem listów adresowanych z ZUS.