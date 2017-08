Absurd na liście ostrzeżeń KNF. Trafił tam… związek zawodowy pracowników ZUS

Fot. Jacek Dominski/REPORTER

We wtorek na liście ostrzeżeń KNF pojawił się nowy podmiot. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest nim... Związek Zawodowy Pracowników ZUS z siedzibą w Warszawie.

Zdaniem Komisji związkowcy mieli wykonywać czynności ubezpieczeniowe lub działalność reasekuracyjną bez zezwolenia.

A to z kolei oznacza przestępstwo, które wynika z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. KNF poinformowała w komunikacie, że złożyła jednocześnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Nic na ten temat nie słyszała. Skąd w ogóle ma pan takie informacje? – pytała zdziwiona Marzena Biel ze Związku Zawodowego Pracowników ZUS.

Jak tłumaczyła, związek żadnej działalności ubezpieczeniowej nie prowadzi. Pomaga jedynie swoim członkom w zakupie polis.

- Nic mi nie wiadomo, żebyśmy prowadzili jakąś działalność ubezpieczeniową. Jesteśmy związkiem zawodowym. Natomiast zbieramy pieniądze na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników, dokładniej urzędniczej. To wszystko jednak w ramach współpracy z Hestią – komentuje.

Według niej roczne stawki ubezpieczenia wahają się od 20 do 50 zł. Biel zastrzega też, że nikt nie jest zmuszany do jego wykupywania. – To dobrowolna decyzja każdego pracownika – tłumaczy.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

W 2009 roku na taką listę wpisana została np. spółka Amber Gold, co jednak, jak wynika m.in. z prac sejmowej komisji śledczej, nie skłoniło prokuratury do zajęcia się tą spółką i w efekcie naraziło wiele osób na straty finansowe.

Tym mocniej dziwi fakt, że teraz na listę ostrzeżeń KNF trafił... związek zawodowy największego urzędu w Polsce. Komentarz Komisji jest dość enigmatyczny i nie wyjaśnia wprost jaka jest przewina Związku.

- Zakres informacji jaki możemy przekazać reguluje szczegółowo ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Wpis na listę ostrzeżeń KNF wraz z podaniem podstawy zawiadomienia wyczerpuje ten zakres. W sprawach szczegółowych gospodarzem jest teraz prokuratura - wyjaśnia money.pl Jacek Barszczewski z KNF.