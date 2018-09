Związkowcy walczą z Kauflandem. Żądają przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy

Fot. Mateuszgdynia/wikimedia/CC BY-SA 4.0

To już druga runda zmagań Międzyzakładowej Organizacji 002 Wolnego Związku Zawodowego "Zmiana - Jedność Pracownicza" z zarządem sieci marketów Kaufland. Pierwsza rozprawa przed sądem miała miejsce w czerwcu 2016 roku.

Od lutego 2016 roku Międzyzakładowa Organizacja 002 Wolnego Związku Zawodowego "Zmiana Jedność Pracownicza" objęła swoim działaniem sieć marketów Kaufland. Jak wynika z dokumentów, które ujawnił portal dlahandlu.pl, zarząd spółki został o tym poinformowany 29 lutego.

Czytaj również: Ulga na start na razie pułapką. "Muszą być opłacane składki"

Zaledwie parę dni później – 3 marca - Kaufland zwolnił z pracy dwóch czołowych działaczy związku, w tym wiceprzewodniczącego. Mało tego właściciel marketów kwestionował m.in. osobowość prawną organizacji związkowej – informuje dlahandlu.pl. Ostatecznie została ona jednak uznana przez sąd.

Kostka masła za 10 zł? "Polska jest zbyt małym graczem, żeby na ten rynek wpłynąć":

Od pond dwóch lat związkowcy walczą z Kauflandem o przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy. Krótko po wypowiedzeniu im umów, związek zażądał od zarządu sieci udostępnienia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Dopiero po interwencji Państwowej Inspekcji Pracy zostały one mu przekazane – pisze dlahandlu.pl.

Czytaj też: 5 groszy emerytury co miesiąc. Groszowe emerytury to problem dziesiątek tysięcy Polaków

Dzięki temu związek wywalczył wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Kaufland Polska. Dopiero z chwilą ogłoszenia wyroku w sądzie apelacyjnym, co miało miejsce 21, sierpnia, który potwierdził legalność związku, zarząd Kauflandu wystąpił do z propozycją porozumienia. Jak podkreśla dlahndlu.pl, związkowcy wciąż domagają się przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników, wkrótce ma się odbyć kolejna rozprawa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl