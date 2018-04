Polacy wyłudzają zwolnienia chorobowe w Holandii? Jest kontrola

Fot. Shutterstock/Brian Kinney W dużej firmie w Holandii Polacy sprawdzą, czy polscy pracownicy nie wyłudzją zwolnień

Wyłudzanie zwolnień chorobowych to zmora wielu pracodawców, nie tylko w Polsce. Duża firma z Holandii ma obawy, że polscy kierowcy niesłusznie biorą takie zwolnienia. Aby sprawdzić, czy tak faktycznie jest, Holendrzy wynajęli polską firmę.

- Nasz klient z Holandii zdecydował się na rozpoczęcie współpracy zaniepokojony faktem podwyższonego poziomu absencji chorobowej wśród swoich pracowników z Polski - mówi Mikołaj Zając, prezes firmy Conperio, która przeprowadzi tę kontrolę. Łącznie holenderska firma zatrudnia około 300 osób, 20 procent załogi to Polacy, przede wszystkim kierowcy.

Wyłudzanie zwolnień chorobowych - jak to udowodnić?

Na czym ma polegać taka kontrola? - Prowadzimy działania terenowe weryfikujące pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, nie naruszając ich prawa do prywatności. Badamy to, czy w trakcie chorobowego nie podejmują oni dodatkowej pracy czy też nie wykorzystują L4 niezgodnie z przeznaczeniem. Na kontrolę pracownika składa się wizyta w miejscu zamieszkania i rozmowa na temat nieobecności w miejscu pracy - tłumaczy prezes Conperio.

W Holandii na zwolnieniu chorobowym można przebywać do 6 tygodni, natomiast na zwolnieniu lekarskim - do 2 lat. Conperio przede wszystkim sprawdza polskich pracowników na terenie kraju. Zlecenie w Holandii jest drugim, jeśli chodzi o zagraniczne kontrole polskich pracowników. Do tej pory Conperio sprawdzała też zwolnienia chorobowe w jednej z niemieckich firm. W Polsce ta firma z Leszna pracuje dla około stu podmiotów.

Szacuje się, że w Holandii przebywa obecnie nawet ponad ćwierć miliona Polaków.

