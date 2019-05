Wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache ustępuje. Echa afery korupcyjnej

Wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache i szef Wolnościowej Partii Austrii (FPOe) podał się w do dymisji. - Tak, to było głupie, nieodpowiedzialne i to był błąd - powiedział Strache na konferencji prasowej, przepraszając za swoje zachowanie. Odniósł się w ten sposób do ujawnionego nagrania, a którym widać i słychać jak przed wyborami parlamentarnymi w 2017 roku Strache rozmawiał o wsparciu finansowym ze strony Rosji w zamianza polityczne przysługi.