gospodarka oprac. Witold Ziomek 39 minut temu

Wiceminister finansów odwołany. Dziennikarze przypominają wywiad, którego udzielił money.pl

"To wina portalu money.pl :)" - pisze na Twitterze Bartek Godusławski z "Dziennika Gazety Prawnej". Rację przyznaje mu Grzegorz Nawacki, naczelny "Pulsu Biznesu". A chodzi o wywiad w programie "Money. To się liczy", do którego były wiceminister był nieprzygotowany.

