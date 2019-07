Wielbłądzia farma w Polsce. Młodzi rolnicy zarabiają na mleku dromaderów

Jak śmieją się Szymańscy, w ich wsi tylko kur jest więcej, a tak królują tu wielbłądy. Nie o tym uczą się dzieci w szkole, gdy poznają typowe dla naszego kraju hodowle. Niemniej to właśnie wielbłądy rozsławiają małą wioskę. Nawet w Wikipedii przy haśle "Sanie" informacja o farmie wielbłądów jest jedyną oprócz przynależności administracyjnej.

- Do wielbłądów? Cały czas prosto i po lewej stronie. Taka duża zielona brama - instruuje jedna z mieszkanek. Pytania nie było, ale najwidoczniej wyglądam na kolejnego ciekawskiego mieszczucha.

We wsi nikt z Szymańskich się nie naśmiewa. Nikt nie puka się w czoło. Mieszkańcy przychylnie patrzą na niezwykłą farmę za zieloną bramą. - Przecież nie ma sensu kolejnego spożywczaka otwierać. Dobrze, że szukają pomysłu na siebie - mówi inny mieszkaniec wioski.

- Dziecko szwagra zachorowało na cukrzycę typu pierwszego. Wyczytaliśmy, że w terapii pomaga wielbłądzie mleko, które reguluje gospodarkę cukrową w organizmie. W Polsce go jednak nie było, a zagraniczne, w proszku, kosztuje ok. 350 zł za 500 g z wysyłką - mówi Krzysztof Szymański.

Luka na rynku została odkryta. Mleko tych sympatycznych zwierząt rzeczywiście w składzie jest najbardziej zbliżone do mleka matki. Zawiera też dziesięć razy więcej żelaza i trzy razy więcej witaminy C niż mleko od krowy.

U cukrzyków zapobiega dużym wychyleniom wartości cukru. Takie skoki są niebezpieczne i prowadzą do powikłań.

- Wszystkim smakuje. Nikt jeszcze nie powiedział, że złe. Piłem z niemieckiej hodowli, to było słone. Widać u nas im lepiej. Pewnie to też dlatego, że jedzą dużo warzyw. Marchewkę, buraki i ostatnio kalarepę. Rzecz jednak w tym, żeby ludzie poznali się na właściwościach leczniczych - mówi Marcin Jakubowski.

Ale początki były trudne. Rynek wielbłądów w Europie jest mikroskopijny, ceny więc są wysokie. Samica kosztuje ok. 35 tys. zł, a samiec 15-18 tys. zł. Najpierw rolnicy chcieli kupić wielbłądy w Kazachstanie i Indiach. Tam są nawet o 20 tys. zł tańsze. Jednak nie pozwalają na to unijne przepisy.

- Najpierw kupiliśmy 11 wielbłądów, w tym jednego samca. To było trudne, bo UE nie przewiduje tu wsparcia. Dla urzędników wielbłąd to jak egzotyczny pyton. Potem dokupiliśmy kolejne i z nowo narodzoną trójką mamy już 30 zwierząt. Za chwilę urodzi się jeszcze jeden, a w przyszłym roku liczymy nawet na 9 - mówi Marcin Jakubowski.

Na pierwszym planie jedyna nowo narodzona wielbłądzica. Pozostała dwójka maluchów to panowie

Hodowla stale się powiększa, w górę idzie również produkcja mleka. Jedna wielbłądzica może go oddać nawet 5 litrów dziennie, lecz wiele zależy tu od fazy okresu laktacyjnego i humoru zwierzęcia.

- Bardzo o nie dbamy, a one odwdzięczają się, domagając się pieszczot. Nie są to jednak łatwe zwierzęta. Za nami miesiące pracy z nimi. Jeśli nie zechcą, to mleka nie dadzą. Przy dojeniu musi też być bardzo cicho. Dojący musi być znany zwierzęciu, a dojarek nie lubią - mówi Monika Szymańska.