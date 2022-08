Wielka Brytania nie importowała paliwa z Rosji. Pierwszy raz w historii

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę, wiele przedsiębiorstw zamknęło swoją działalność w kraju okupanta. Również wiele krajów Zachodu ma w planie izolację gospodarczą i uniezależnienie się do dostaw surowców: ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Wielka Brytania początkowo zobowiązała się do wycofania importu rosyjskiej ropy do końca tego roku, a gazu ziemnego najszybciej, jak jest to możliwe.