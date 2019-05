eurojackpot Martyna Kośka 54 minuty temu

Wielka kumulacja w Eurojackpot. 190 mln zł to 5 razy więcej od dotychczasowej najwyższej wygranej w LOTTO

Najwyższa w historii wygrana w LOTTO padła w kolekturze w Skrzyszowie. W porównaniu do piątkowej kumulacji w Eurojackpot była to co najwyżej przystawka.

