Wikipedia będzie skomercjalizowana? Padła jednoznaczna deklaracja

Wikipedia będzie skomercjalizowana? Padła deklaracja

Kamila Neuman, menadżerka ds. Otwartej Kultury w Wikimedia Polska, wskazała, że do Nupedii trafiło 25 ukończonych artykułów. Natomiast tylko polska Wikipedia ma półtora mln artykułów. Ostatecznie Nupedia została zamknięta, a jej rekordy przekopiowano do drugiego serwisu.

Ile osób tworzy Wikipedię?

Na pytanie o to, ile osób dba o wprowadzanie nowych haseł lub edycję istniejących, Marcin Szwarc zaznacza, że robi to obecnie ok. 1,5 tys. wolontariuszy. – Rocznie tworzonych jest ok. 45 tys. nowych rekordów. Jeszcze pięć czy dziesięć lat temu powstało 70 tys., a bywały lata, w których liczba ta sięgała prawie 100 tys. – wskazuje rozmówca TOK FM.