Windykatorzy włamywali się do osób mających problem z rachunkami

Zawzięta 47 min. temu

U nas też lgną okradają ograbiają ludzi starych chorych nieporabnych samotnych i takich za którymi nie ma się kto wstawić. Wielkich win szukają wariatów i przestępców robią a w każdym realizowanym projekcie zanim usługi czy pieniądze trafią do beneficjenta ostatecznego po drodze rozgrabiają wszystko a w internecie eskalują drobne kradzieże i co to mu za to nie grozi. A że nie jestem świętym Mikołajem a nie instytucją charytatywną nikomu nic nie nadpłacę i nie zapłacę za brak usług czy towaru