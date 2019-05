Wirtualna Polska z olbrzymim wzrostem zysku. Świetny początek 2019 roku

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding w segmentach online i tv wzrosły rok do roku o jedną trzecią i wyniosły 157 mln złotych. Pierwszy kwartał 2019 roku to również rekordowy wzrost zysku WP, który wyniósł 14,3 mln zł.

- Dzięki DAI można realizować efektywniejsze kampanie reklamowe. Jesteśmy gotowi, by w usłudze WP Pilot, wdrożyć tę technologię w kolejnych kanałach, jeśli tylko pozwoli na to regulator. Tzw „addressable TV” staje się standardem na zachodzie, chcemy przyczynić się do jego rozwoju w Polsce - dodaje Jacek Świderski.