Wirus ASF w Polsce. Ardanowski: "Dłużej nie można czekać, szykowana jest specustawa"

- Zaproponowałem specustawę do przymuszania myśliwych do odstrzału dzików - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak przyznał, dłużej nie można czekać, wirus dotarł do Wielkopolski.

