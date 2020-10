emisja KRO 1 godzinę temu

Wizz Air ogranicza emisję dwutlenku węgla. Nowe zalecenia dla pilotów

Wizz Air stara się zrealizować własne zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla o 33 proc. do 2030 roku. Dlatego też - by zrealizować to zobowiązanie - przygotował nowe wytyczne dla pilotów dotyczące lądowania samolotów tej linii.

