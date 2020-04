Woda cenniejsza niż złoto. Czekamy na deszcz, ale może nie rozwiązać problemu suszy

- Brak opadów przez ostatnie 30 dni spowodował potężny kryzys środowiskowy. Płonie Biebrzański Park Narodowy, odnotowywane są rekordowo niskie jak na tą porę roku stany wód w rzekach, wilgotność gleby w powierzchniowej jej warstwie zbliża się do granicy 10-20 proc. Sytuacja wydaje się o tyle beznadziejna, że mamy dopiero kwiecień i przed nami cały okres letni z wysokimi temperaturami – zauważa dr hab. Tomasz Jurczak, ekohydrolog z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i przewodniczący powstającego na UŁ międzywydziałowego zespołu ds. ekologii. Deszcz - ratunek czy kataklizm?

Naukowiec zauważa, że sytuacja jest o tyle zaskakująca, że suma opadów w tym roku za pierwszy kwartał nie różni się znacząco od średniej wieloletniej. Ale jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. I wyjaśnia, że po pierwsze 50 proc. tych opadów wystąpiło w lutym, który był miesiącem z ponad dwukrotnie wyższą sumą opadów w stosunku do lat wcześniejszych. Ponadto po raz pierwszy od ponad 70 lat zima była bez śniegu. W wielu polskich miastach w okresie od listopada do marca nie odnotowano ani jednego dnia z pokrywa śnieżną co oznacza, że jeśli śnieg spadł zalegał jedynie kilka godzin.