Woda w resorcie milionera. Prokuratura zaczęła działać

Prokuratura wszczyna śledztwo

Wstępne ustalenia: "przekopanie wałów celem pozbycia się wody"

- Wstępne ustalenia nakierowują na przekopanie wałów celem pozbycia się wody z terenu ośrodka wypoczynkowego, co doprowadziło do przeniesienia wody na sąsiednie ulice i w konsekwencji uszkodzenie mienia - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.

- Początkowo czyn był rozpatrywany pod kątem przestępstwa z art. 164 KK, ale obecnie - po przesłuchaniu świadków i pierwszych poszkodowanych - zmieniono jego kwalifikację na 163 par. 1 KK, czyli sprowadzenie zagrożenia powszechnie niebezpiecznego. Grozi za to kara do roku do 10 lat więzienia - dodaje.

Holiday Park & Resort w Jeleniej Górze

Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój to jeden z kilku obiektów należących do sieci hoteli w Polsce. Pierwsza część tego ośrodka została oddana do użytku we wrześniu 2022 r. Jak reklamował właściciel, to "214 komfortowych domów, w tym część z ogrodzonymi ogródkami, oferujących niespotykane do tej pory warunki wypoczynku". W ośrodku znajduje się m.in. kawiarnia, basen z podgrzewaną wodą i pięcioma różnymi zjeżdżalniami.