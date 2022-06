Wojciech Majewski z Kongresu 590: W obliczu wojny musimy zacieśniać współpracę

Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa, która skupia 12 państw UE leżących między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, do której poza Polską przynależą Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Głównym celem jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa, logistyki i komunikacji, energetyki, informatyki i telekomunikacji oraz kultury i zdrowia.

I właśnie Trójmorze oraz jego inicjatywy stanowić będą clou 7. edycji Kongresu 590. Dlaczego? Bo w dobie wojny w Ukrainie, a także kryzysu gospodarczego na świecie, ścisła współpraca krajów należących do inicjatywy pełni niezwykle ważną rolę.

– Rosja nie zrezygnowała ze swoich rozległych planów imperialnych. Wydaje się, że to, co powinniśmy teraz robić, to zacieśniać współpracę między sąsiednimi krajami i budować wspólnotę, która stanowić będzie fundament bezpieczeństwa – zwraca uwagę Wojciech Majewski, p.o. Prezesa Kongresu 590, który w rozmowie z Money.pl wyjaśnia, dlaczego warto śledzić to dwudniowe wydarzenie.

Rozmowa z Wojciechem Majewskim, p.o. Prezesa Kongresu 590:

Agnieszka Jarosz: W jaki sposób takie wydarzenia jak Kongres 590 mogą wpływać na gospodarkę, i to zarówno Polski, jak i państw, które biorą w nim udział?

Wojciech Majewski: Kongres 590, a właściwie jego 7. edycja, która odbywa się pod hasłem "Łączymy wszystkich", stanowi punkt wyjścia do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed Polską i członkami Inicjatywy Trójmorza. Wojna w Ukrainie pokazała, że ten projekt ma głęboki sens, jeśli poważnie myślimy o własnym bezpieczeństwie. Obecnie kierunek północ-południe jest dość słabo zintegrowany, powinniśmy więc pracować nad zacieśnianiem relacji wszystkich krajów inicjatywy, i to na każdym poziomie: politycznym, gospodarczym, kulturowym czy społecznym.

Potencjał jest ogromny. W 12 krajach inicjatywy mieszka jedna trzecia mieszkańców Unii. Co więcej, wytwarza się tam ponad 10 proc. unijnego PKB. Mimo to jesteśmy słabo zorganizowani, słabo się znamy, więzy, jakie istniały w przeszłości, zniknęły. Procesy integracji trzeba właściwie na nowo uruchamiać.

A Kongres 590 to platforma wymiany doświadczeń i wypracowania kierunkowych działań potrzebnych wszystkim krajom. W gronie ekspertów, polityków, strategów i menedżerów zarządzających największymi polskimi firmami poruszymy kluczowe tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem militarnym, gospodarczym czy energetycznym.

Jakich ekspertów i polityków będzie gościć Kongres?

Przede wszystkim silną delegację ukraińską: pierwszą wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Yuliię Svyrydenko, wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Mykhailo Fedorowa oraz ministra zdrowia Viktora Liashko. W Kongresie weźmie też udział Stella Kyriakides, członek Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz dr Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

Usłyszymy także głos m.in. dr. George’a Friedmana, uznanego na świecie stratega zajmującego się sprawami międzynarodowymi, prof. Justina Yifu Lina, ekonomisty Uniwersytetu Pekińskiego, twórcy koncepcji Nowej Ekonomii Strukturalnej, Richarda "Rich" Turrina, eksperta ds. innowacji i branży fintech, oraz dr. Jacka Bartosiaka, eksperta ds. geopolityki i strategii, założyciela think tanku Strategy&Future. Obecni też będą najważniejsi polscy politycy i liderzy biznesu.

Co ważne, zaproszeni goście będą mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i najlepszymi praktykami, co z kolei przełoży się na konkretne inicjatywy.

Co dokładnie ma pan na myśli?

Integrację gospodarczą, wypracowanie połączenia infrastrukturalnego i stworzenie jeszcze lepszej infrastruktury komunikacyjnej. Mówię tu m.in. o słynnej Via Carpatia, międzynarodowej trasie prowadzącej z Kłajpedy na Liwie aż do Salonik w Grecji. Drogi ekspresowe nie tylko zbliżają kraje do siebie, ale pozwalają też szybciej rozwijać gospodarkę, w tym sieć połączeń kolejowych i lotniczych.

W trakcie dyskusji na pewno pojawią się kwestie akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej. Trwają także rozmowy, by kraj ten stał się członkiem Inicjatywy Trójmorza. To naturalny proces, a obecność ukraińskich przedstawicieli na Kongresie wskazuje na duże zainteresowanie tymi tematami.

Czy liczą państwo na konkretne deklaracje?

Czerwcowy Kongres będzie pierwszym poświęconym kwestiom Trójmorza. Oprócz spotkania prezydentów państw członkowskich w Rydze nie było do tej pory konkretnych rozmów, planów czy działań dotyczących tej inicjatywy. Jako pierwsi podjęliśmy tę kwestię i uważam, że to, co się wydarzy na Kongresie, a nie o wszystkim mogę dziś mówić, będzie ważne.

Nie zabraknie też niespodzianek. To, że gościmy ważnych przedstawicieli WHO, Ukrainy, Czech, Rumunii, Bułgarii oraz Parlamentu Europejskiego, a także wielu innych ekspertów, specjalistów i prelegentów oznacza, że potrzeba rozmów i podejmowania ważnych decyzji jest priorytetem. I to nie tylko tych dotyczących polityki, bezpieczeństwa i gospodarki, ale także rolnictwa i żywności, technologii, transportu, logistyki, energetyki, ekologii, problemów społecznych, zdrowia czy kultury i nauki. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę.

Wszystkie debaty będą transmitowane i ogólnodostępne. Poszczególne panele zostaną też przetłumaczone na język angielski. Myślę, że warszawska odsłona wydarzenia zgromadzi szerokie spektrum zainteresowanych. Po raz pierwszy będziemy też gościć grupę dziennikarzy arabskich.

Takie wydarzenia są istotne, szczególnie w czasie poważnego kryzysu w Europie. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie naszym regionem i państwem. Powinniśmy to jak najlepiej wykorzystać.

Czy 7. edycja Kongresu 590 przyniesie coś nowego?

Myślę, że samo podjęcie tematu Trójmorza przyniesie wiele korzyści, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Niewykluczone, że nasz region w przyszłości będzie pełnił bardzo ważną rolę. Zrujnowanie Ukrainy ma i będzie miało bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania całej Europy oraz świata, co już dziś pokazuje choćby trudna sytuacja z dostawami zboża. Dlatego priorytetem dla europejskich państw powinno być odbudowanie tego kraju i zacieśnienie relacji z pozostałymi.

Jaka ma być w tym rola Polski?

Dr George Friedman, wybitny amerykański politolog, futurolog, ekspert od geopolityki i współczesnej doktryny wojennej, autor książki "Następne 100 lat" przewiduje, że Polska i Turcja staną się europejskimi mocarstwami, o ile zadbają o swoje bezpieczeństwo i gospodarkę. I to się dziś sprawdza. Dr Friedman gościł podczas ubiegłorocznego Kongresu 590, będzie także i teraz. Jego analizy są niezwykle interesujące. Teraz jest taki czas, w którym Polska może zacząć odgrywać na świecie znaczącą rolę.

Czy każdy może wziąć udział w Kongresie?

Oczywiście. Co prawda samo spotkanie w Warszawie jest zamknięte, ale wciąż na naszej stronie można kupić bilety upoważniające do wstępu na wydarzenie. Co więcej, transmisje będą bezpłatnie dostępne na stronie https://kongres590.pl/, a także w późniejszym czasie na kanale YouTube. Każdy, kto ma ochotę, może wziąć udział w wydarzeniu online.

Warto, bo naprawdę sporo będzie się działo. Będziemy rozmawiać nie tylko o Ukrainie, ale też o sprawach z różnych dziedzin. Organizujemy m.in. panel poświęcony budowie ekonomii kosmicznej. Mało kto wie, że Polska ma sporo firm pracujących w tym sektorze, że Polacy odnoszą sukcesy w nanosatelitach. Jak widać, spektrum tematów rozmów jest dość szerokie. Zachęcam zatem do wejścia na naszą stronę, przejrzenia wydarzeń i wybrania tego, co najbardziej interesujące.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Materiał powstał we współpracy z Kongresem 590.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.