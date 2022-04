Wojenne straty Ukrainy przekroczyły 600 mld dol. Kraj przygotowuje się do odbudowy

Ukraina rozpoczęła już przygotowania do odbudowy miast, osiedli i infrastruktury zniszczonych przez rosyjskich okupantów - powiedział w środę prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na Zjeździe Władz Lokalnych i Regionalnych.

Jak relacjonuje agencja Ukrinform Zełenski powiedział, że Rosja decydując się na inwazję Ukrainy miała nadzieję na wewnętrzny podział kraju, którego Ukraińcy nie będą w stanie przezwyciężyć, dążąc do zwycięstwa. Ale dwa miesiące ukraińskiego oporu wykazały, że Kreml mylił się.

Starty liczone w setkach miliardów

Zwrócił uwagę, że nie chodzi tylko o statystykę. "To jest Mariupol, to jest Wołnowacha, to jest Ochtyrka, Czernichów, Borodianka i dziesiątki, dziesiątki innych naszych miast, osiedli i wsi" - podkreślił Zełenski.