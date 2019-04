Wojna handlowa USA-Chiny. Chińczyków chętnie zastąpili inni, w tym Polacy

Wprowadzone przez USA cła od 10 do 25 proc. na chińskie towary o wartości 250 mld dol. rocznie wywołały zamieszanie w sieciach handlowych. Te chciały za wszelką cenę uniknąć większych kosztów, więc zdecydowały się na towary z innych "tanich" kierunków. Korzystają Wietnam, Korea Południowa, Tajwan i Meksyk - podaje Reuters.

Wzrósł też eksport z Polski. W styczniu (najnowsze dane GUS) wyniósł 0,6 mld dol., czyli był o 9 proc. wyższy w ujęciu dolarowym rok do roku.

Import kontenerowy z Chin spadł w pierwszym kwartale o 6,4 proc. - podała w raporcie, analizująca dane handlowe firma Panjiva, zależna od S&P Global Market Intelligence. Nabywcy przekierowali swoje zamówienie do innych nisko-kosztowych krajów.

Import do USA wyprodukowanych w Chinach mebli przez takich detalistów jak Ikea , czy Home Depot spadł o 13,5 proc. Zrekompensowane zostało to zwiększeniem dostaw o aż 37,2 proc. z Wietnamu i o 19,3 ptoc. Z Tajwanu - podała Panjiva.

Amerykańskie firmy już zaczęły inwestycje za granicą. Spółka Cooper Tire & Rubber w grudniu powołała do życia joint venture z Sailun Vietnam, by zbudować fabrykę opon do ciężarówek i autobusów niedaleko miasta Ho Chi Minh.