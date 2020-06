Wpływy z akcyzy od paliw niższe od wzrostu sprzedaży. Resort tłumaczy to zwrotami podatku

Sprawozdanie rządowe sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2019 roku, które trafiło w zeszłym tygodniu do Sejmu, wskazuje, że dochody do budżetu z akcyzy od paliw silnikowych (benzyny i oleju napędowego) wyniosły 33,9 mld złotych. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", która też informuje o sprawie, to o ponad 700 mln złotych mniej, niż planowano.