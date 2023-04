Wraca stary problem miast. Ich budżety znów się nie spinają

ponetnaMonika 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To sie nazwywa zycie ponad stan. Normalni ludzie dopasowuja wydatki do budzetu a nie odwrotnie. Moze poza zdzieraniem kasy z mieszkacow - chcieliby by jeszcze miec prawo drukowania pieniedzy?