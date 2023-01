Gminy kuszą podatników, jak mogą. Można dostać auto za złożenie PIT-u

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia, obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc., program Polski Ład i zmiana stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. - przeprowadzone reformy podatkowe zmniejszają wpływy własne samorządów. Jak wskazuje Prawo.pl miasta i gminy intensyfikują więc działania, aby pozyskać jak najwięcej podatników. Jednak zdaniem części samorządów ubytki w budżecie, spowodowane zmianami ustawowymi w PIT, przewyższają proponowane przez rząd rekompensaty.

Tak samorządy przyciągają podatników

Prawo.pl informuje, że aby wziąć udział w loterii, nie trzeba być w Warszawie zameldowanym, wystarczy wskazać miasto stołeczne Warszawa jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok oraz najpóźniej do 31 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wśród uczestników rozlosowany zostanie samochód hybrydowy, rowery elektryczne, smartwatche i inne nagrody.

Gminy wiedzą o co walczą

Loterie przynoszą samorządom wymierne korzyści. Koszty loterii przeprowadzonej w 2022 r. w Lublinie wyniosły 170 tys. zł, z czego 100 tys. to nagrody. Do loterii zgłosiło się 8 310 osób, w tym 635 rozliczyło PIT w Lublinie po raz pierwszy. Dzięki temu do budżetu miasta trafiło dodatkowe 1,6 mln zł.