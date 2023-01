PiS uderzył w rozwodników. "Polski ład" niepostrzeżenie zabrał ulgi podatkowe

Naukowczyni 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Glowna przyczyna rozwodow jest hipergamia kobiet. Rozwod kobiecie sie poprostu oplaca, a tak przynajmniej jej sie wydaje, b w dlugoterminowej perspektywie kobieta zostaje sama z dzieckiem koiedy kochankowi sie znudzi. Maz i ojciec jest potrzebny do splodzenia i opieki i utrzymywania, by kobieta mogla zajac sie szukaniem nowego. Tak dziala natura i tego sie niezmieni. Wiec panowie jesli chcecie miec swiety spokuj, zyc w zgodzie i przy dzieciach zaakceptujcie fakt, ze kobieta potrzebuje wielu partnerow inaczej bedziecie miec pieklo na sali sadowej. Wybor nalezy do was.