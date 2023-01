Przedsiębiorcy muszą podjąć decyzję. Tych terminów nie mogą zapomnieć

Jeśli ktoś przeszedł na ryczałt, to przestał amortyzować środki trwałe. Teraz, jeśli zdecyduje się wrócić do rozliczenia na zasadach ogólnych, powinien faktycznie zrobić pełną inwentaryzację i sprawdzić, co mógłby amortyzować, przejrzeć wszystkie koszty - mówi Wodnicki.