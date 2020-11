Wrocław wykorzysta satelity do poboru podatku. Liczy na milionowe zyski

Dzięki podpisanej rocznej umowie miasto będzie otrzymywało raporty zawierające zdjęcia satelitarne oraz detekcję budynków. System będzie wykorzystywany do weryfikacji złożonych deklaracji podatkowych.

Na ich podstawie pracownicy Urzędu będą mogli porównywać dane w złożonych przez podatników dokumentach ze stanem faktycznym, optymalizować prowadzone już kontrole podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości oraz podejmować decyzje co do dalszych działań.

Miasto liczy na miliony

Koszt realizacji projektu detekcji satelitarnej to 128 tysięcy zł netto. Miasto szacuje, że należności z powodu niezgłoszenia budynków do opodatkowania – to przede wszystkim budynki wielkopowierzchniowe – mogą sięgać ok. 3-4 milionów złotych. Te środki mogłyby być wykorzystane np. na kolejne nasadzenia na terenie miasta lub poprawę infrastruktury.