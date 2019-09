Wybory 2019. PSL prezentuje program KP: "Damy 50 tys. zł na nowe mieszkanie"

- Niektórzy wierzą w rządy silnej ręki, której wszystko wolno. Ja wierzę w rządy mądrej głowy. W Polskę silną pracą, wiedzą, mądrością, zaradnością. Silna Polska dająca szansę tym, którzy chcą pracować, kształcić się, wychowywać, żyć tu. Dzisiaj, nie jutro - dodał Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Polska potrzebuje, by "o nią dbać dzisiaj, teraz - nie jutro". To oczywiście odniesienie do programu PO-KO - hasłem Koalicji Obywatelskiej jest: "Jutro może być lepiej".

Program "Własny kąt"

Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował program "Własny kąt". To 50 tys. zł początkowego wkładu na własne mieszkanie, na wzięcie kredytu dla młodych. - Polskie banki muszą im to ułatwić. To promocja zostania w naszym kraju. To 50 tys. zł dużo więcej znaczy w Sandomierzu czy Płońsku niż w Warszawie. Ale to zachęca do pozostania we własnych, małych ojczyznach. Byśmy nie byli społeczeństwem starzejącym się - powiedział lider PSL