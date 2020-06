Wybory prezydenckie 2020. PKW podała frekwencję wyborczą na godzinę 17

O godz. 7 rano otwarto niemal 25,5 tys. obwodowych komisji wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln Polaków. PKW podała, że do godz. 17 wydano karty do głosowania dla ponad 14 mln osób. Do urn wyborczych poszło już dokładnie 47,89 proc. uprawnionych do głosowania.