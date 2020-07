Wybory prezydenckie 2020. PKW podała frekwencję wyborczą na godzinę 17

O godz. 7 rano otwarto niemal 25,5 tys. obwodowych komisji wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest około 30 mln Polaków. PKW podała, że do godz. 17 wydano karty do głosowania dla ponad 15 mln osób. Do urn wyborczych poszło już dokładnie 52,1 proc. uprawnionych do głosowania.

Jeśli chodzi o województwa, to najwyższa frekwencja do godz. 17 była na Mazowszu (ponad 55 proc.) i w Małopolsce (ok. 54 proc.). Najniższa zaś w woj. opolskim - ok. 46 proc. Jeśli zaś chodzi o miasta, to najwięcej osb poszło do urn w Warszawie i Łodzi (w obu miastach powyżej 57 proc.); najmniej zaś w Gdańsku - nieco powyżej 50 proc. Również w Katowicach, Gorzowie Wlkp. i w Łodzi frekwencja wyniosła poniżej 52 proc.