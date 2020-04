Wybory prezydenckie 2020. Pocztowi związkowcy mają szereg zastrzeżeń do pomysłu PiS

Związkowcy mają wątpliwości do ustawy, gdyż nie wskazuje ona, czy dostarczane przez nich pakiety wyborcze byłyby przesyłkami bezadresowymi, czy też listownymi. W tym pierwszym przypadku oznacza to bowiem, że za ich właściwą dystrybucję będzie odpowiadać Poczta Polska, a nie Państwowa Komisja Wyborcza .

Oznacza to, że pocztowcy musieliby wykonywać część obowiązków PKW, a nie zostali do tego w żaden sposób przeszkoleni. Nie mają też do tego żadnych formalnych uprawnień.