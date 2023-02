Wybory prezydenckie czy parlamentarne, które mają dla nas większe znaczenie?

Wybory prezydenckie

W wyborach prezydenckich kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, zostanie Prezydentem RP. Ten najwyższy urząd w państwie będzie sprawował przez trwającą 5 lat kadencję.

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne są ogólnokrajowym, powszechnym głosowaniem, które pozwala na wyłonienie 460 posłów na Sejm oraz 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Uczestniczą w nich ujęci w spisie wyborców, tak jak w przypadku wyborów prezydenckich. Jednak w odróżnieniu od nich wybory parlamentarne są organizowane co 4 lata.

Frekwencje wyborcze w ostatnich latach

Dzień wyborów – czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, określany jest jako święto demokracji. Być może dlatego, że całkiem niedawno obywatele nie mieli wiele do powiedzenia w kwestii. Dopiero w 1989 roku, w czerwcu odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory. Od tego czasu Polacy systematycznie coraz rzadziej idą do urn.

Jeszcze w 1995 roku w II turze wyborów prezydenckich ponad 68 proc. uprawnionych do głosowania oddało swój głos. To najwyższa w najnowszej historii politycznej frekwencja wyborcza, nie licząc okresu PRL-u, kiedy były one nagminnie fałszowane.

Natomiast w wyborach parlamentarnych w 2005 roku tylko nieco ponad 40 proc. wyborców poszło do urn. Niespełna 49 proc. obywateli głosowało w wyborach prezydenckich w Polsce w 2015 roku.

Bardzo dobrą frekwencję osiągnięto w 2019 roku w trakcie wyborów parlamentarnych – wyniosła ponad 61 proc. W 2020 roku do urn w wyborach prezydenckich poszło ponad 64,5 proc. uprawnionych. To świadczy, że coraz bardziej zależy nam na tym, kto zostanie wybrany jako poseł na Sejm, senator lub głowa państwa. Jaka jest rola wyborów dla każdego z nas?

Rola i znaczenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych

CBOS zbadał nastawienie Polaków do wyborów, rolę i znaczenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz samorządowych dla obywateli. W 2019 roku przedstawił raport wskazujący, że najważniejsze dla zwykłego obywatela są wybory władz lokalnych, do samorządu terytorialnego, ponieważ osoby wybierane na co dzień podejmują decyzje, które są odczuwalne przez mieszkańców danego miasta czy gminy.

Dlatego, jak wskazał CBOS, 60 proc. ogółu uprawnionych do głosowania postrzega właśnie wybory samorządowe jako najważniejsze dla przeciętnego Kowalskiego. Drugie w kolejności pod względem ważności są wybory prezydenckie, ale pod względem rangi tylko nieznacznie wyprzedzają wybory parlamentarne. Pamiętajmy, że są to tylko subiektywne odczucia respondentów w badaniu prowadzonym przez CBOS w 2019 roku.

Które wybory są ważniejsze z punktu widzenia obywatela? Parlamentarne czy prezydenckie? Właściwie parlamentarne, ponieważ wyborcy wybierają skład Sejmu i Senatu, decydują o tym, kto będzie ich przedstawicielem w Parlamencie, który kształtuje prawo w Polsce. Natomiast w wyborach prezydenckich chodzi o wytypowanie osoby, która będzie głową państwa, zwierzchnikiem sił zbrojnych. Będzie mieć inicjatywę ustawodawczą i prawo weta, ale sama jako taka nie będzie stanowić o kształcie i przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc udział w wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, wpływamy na kształt kraju, w którym przyszło nam żyć. Dlatego warto się zmobilizować i pójść do urn wyborczych jesienią bieżącego roku, w wyborach parlamentarnych 2023.

