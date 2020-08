Wybuch w Bejrucie. W Libanie będą przedterminowe wybory

W sobotę w Libanie doszło do zamieszek. Jak donosi Reuters, dziesiątki protestujących wdarły się do siedziby ministerstwa spraw zagranicznych, gdzie spalono oprawiony w ramkę portret prezydenta Michela Aouna. Protestujący obwiniają polityków o katastrofalną sytuację gospodarczą i polityczną w Libanie. Wzywają też Libańczyków do przyłączenia się do protestów i zajmowania kolejnych rządowych budynków.