Wybuchy gazociągów Nord Stream były zaplanowane? "To oczywiste, że to nie przypadek"

Unia Europejska i NATO uważają, że eksplozje obu gazociągów na Morzu Bałtyckim były wykonane jako "celowy akt" sabotażu. Na Moskwę , jako potencjalnego sprawcę uszkodzenia Nord Stream 1 i 2 wskazały od razu Polska i Ukraina, jednak zachodnie instytucje nie chcą wydawać werdyktu do czasu zakończenia śledztwa w tej sprawie - pisze "The Times".

- To oczywiste, że te incydenty, to nie przypadek. Wszystkie dostępne informacje zdają się wskazywać na to, że było to celowe działanie, celowe uszkodzenie - nie ma wątpliwości wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Wybuchy przyczyną wycieku gazu?

Z czasem do wycieku gazu doszło również z Nord Stream 1. Nowe światło na sprawę rzuciły doniesienia Narodowej Sieci Sejsmologicznej w Szwecji , która podała, że doszło do podwodnych wybuchów.

Jak pisze "The Times", betonowe i stalowe konstrukcje gazociągów zostały rozerwane przez prawdopodobnie podwodne eksplozje o sile porównywalnej do małego trzęsienia ziemi. To one mają być przyczyną trzech dużych wycieków gazu, do których doszło niedaleko duńskiej wyspy Bornholm.