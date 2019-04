Wycinka Puszczy Białowieskiej. Minister tłumaczy, dlaczego jest potrzebna

Kowalczyk był gościem "Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce. Jak tłumaczył, trzeba wyciąć około 150 tys. metrów sześciennych drewna, co stanowi kilka promili całego zasobu puszczy.

Po drugie, suche drzewa mogą się łatwo połamać albo przewrócić i stanowią poważne zagrożenie dla turystów. - Trzeba je wyciąć, bo to nadleśnictwo, a nie ekolodzy, odpowiada za bezpieczeństwo - tłumaczył Kowalczyk. Jak dodał, jeśli drzewo się przewróci i kogoś zabije, to nadleśniczy idzie do więzienia.