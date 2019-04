Strajk nauczycieli. Andrzej Duda: okrągły stół na stadionie nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem

Prezydent mówił też, że rozumie, iż praca nauczyciela nie kończy się po wyjściu ze szkoły. Jak zaznaczył, sam zna to z doświadczenia. Jego żona uczyła bowiem niemieckiego w jednym z krakowskich liceum. Jak wspomniał Andrzej Duda, jego żona poświęcała dużo czasu w domu na przygotowanie się do zajęć czy sprawdzenie i przygotowanie kartkówek.

Kilkukrotnie apelował, by związkowcy usiedli do rozmów i spróbowali dojść do kompromisu z rządem.

Okrągły stół oświatowy ma wystartować w piątek o godzinie 12. Zorganizowany będzie w formie 4 podstolików: jakość edukacji, nauczyciel w systemie edukacji, uczeń w systemie edukacji i nowoczesna szkoła. Weźmie w nim udział 80 osób. ZNP i FZZ odmówiły przystąpienia do rozmów. W charakterze obserwatora dołączą do stołu związkowcy z "Solidarności".

Warto zaznaczyć, że same rozmowy będą prowadzone w salach konferencyjnych na Stadionie Narodowym, a nie na boisku. - To prestiżowe miejsce, w którym odbywają się ważne kongresy. Miejsce, które daje komfort do prowadzenia poważnej debaty - zapewniała we wtorek minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.