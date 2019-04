Strajk nauczycieli. Rafalska: ubolewam, że związkowcy nie siądą do okrągłego stołu

Rafalska zapewniła jednak, że "tak czy owak" debata wystartuje zgodnie z planem, czyli w piątek. - Zarzuty, że to będzie miało stadionowy charakter, jest nieporozumieniem - stwierdziła. Rozmowy odbędą się bowiem nie na płycie stadionu, a w salach konferenyjnych, w które wyposażony jest obiekt.

- To prestiżowe miejsce, w którym odbywają się ważne kongresy. Miejsce, które daje komfort do prowadzenia poważnej debaty - zapewniła minister Rafalska. - Ubolewam nad tym, że propozycja rozmów została odrzucona, ogromnie żałuję. Wierzę jednak, że związkowcy przemyślą swoją decyzję i jest szansa, że przyjdą - dodała.

Elżbieta Rafalska była też pytana o podpisaną we wtorek przez prezydenta ustawę o jednorazowej 13. emeryturze . Minister zapewniała, że był to projekt rządowy, przeszedł konsultacje i cały proces uzgodnień.

Przypomniała, że 13. emerytura trafi do seniorów z automatu, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, żeby ją dostać. Podkreśliła też, że to świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki, nie może ich też zająć komornik.